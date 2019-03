Etat 2019 der Gemeinde Alpen: Haushalten am hohen Schuldenberg

Alpen Der Rat hat den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet. Das Urteil der Fraktionen fällt höchst unterschiedlich aus – trotz Überschuss.

CDU: Trotz finanzieller Enge gefiel sich CDU-Chef Günter Helbig in der Rolle des „Wanderpredigers in Optimismus“. Er legte für die Mehrheitsfraktion ein Bekenntnis zur konsequenten Umsetzung des Stadtumbauprojekts ab – wenn auch nicht zu jedem Preis. Er warb dafür, bei der Gestaltung des Ortskerns bei der geplanten exklusiven Möblierung des Wohnzimmers Alpen den „Alleinstellungscharakter“ zu wahren. Nur bei Einzelstücken wie den Abfallbehältern, Pflanztrögen und Pollern müsse man noch nachverhandeln. In der Causa Kies kritisierte der CDU-Mann die eigene Landesregierung. Die mache sich „einen schlanken Fuß“ und delegiere die Entscheidung an den Regionalverband Ruhr. Da sei der von Abgrabung gebeutelte Kreis Wesel gegenüber dem rohstoffhungrigen Ruhrgebiet deutlich in der Minderheit.