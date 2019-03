Angebot für die Jugend : Neuer Basketballkorb an der Turnhalle in Budberg

Neuer Basketballkorb an der Turnhalle in Budberg

Der neue Basketball-Korb am Container auf dem Budberger Sportplatz-Gelände erfüllt bereits seinen Zweck. Foto: Fischer, Armin/Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Stadt hatte ein offenes Ohr für die sportbegeisterten Jugendlichen und ihren Begleiter Robert Meier.

Zwischen zwei Fußballfeldern steht er bombenfest – direkt an einem Fußweg zum Sportplatz in Budberg. Der neue Basketballkorb ist drei Wochen alt, jetzt wurde er eingeweiht. Mehr als 2500 Euro hat die Stadt in den Korb investiert, der jetzt auf dem Gelände des SV Budberg steht. Weil Jugendliche unbedingt einen Basketballkorb haben wollten, um vor dem Fußballtraining noch ein paar Körbe zu werfen, haben sie ihren Wunsch im Stadthaus vorgetragen. Stadtjugendpflegerin Babette Heimes hatte ein offenes Ohr und hat ihnen geholfen, den Traum zu verwirklichen. Auch Robert Meier, ehrenamtlicher Jugendarbeiter, hat die jungen Leute bei ihrem Vorhaben unterstützt.