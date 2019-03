Rheinberg : Tante Lucy aus Amerika sorgt für jede Menge Trubel

Die Theatergruppe der Bruderschaft St. Ulrich in Millingen zeigt „Tante Lucy“ im Pfarrheim St. Ann noch zwei Mal. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das Publikum im Pfarrheim St. Anna war begeistert vom Stück der Frauen der Bruderschaft St. Ulrich.

Weiterleiten Drucken Von Julia Marie Braun

Sie können schießen, die Millinger – auf den Adler beim Schützenfest. Und sie können Theater spielen. Das haben sie am Wochenende wieder mal bewiesen. Da hat die Theatergruppe der Bruderschaft St. Ulrich ihr neues Stück „Tante Lucy aus Las Vegas“ gespielt – ein Stück, das aus den eigenen Reihen kommt. Andra Sprünken hat sich beim Radfahren inspirieren lassen und das Stück wie schon im vorigen Jahr geschrieben. Und wie in jedem Jahr ging es für elf Frauen auf die Bühne im Pfarrheim von St. Anna. Erst Kaffee und Kuchen, danach Vorhang auf für eine Menge Witz und Humor.

Tante Lucy wohnt seit 20 Jahren in Amerika. Sie sendet ihrer Familie in Deutschland unzählige Postkarten zu. So viele, dass der 18-jährige Luca eine Pappfigur oder eine Landkarte der USA daraus machen könnte – das behauptet er zumindest. Und alle glauben, Tante Lucy hätte in den Staaten das große Geld-Los gezogen und wäre stinkreich. Ihre Familie zuhause dagegen schwimmt in Geld-Not und als sie davon hören, dass Tante Lucy zurück nach Deutschland kommt und zum Übergang bei ihnen einziehen will, ist der Großteil ganz und gar nicht begeistert.

Opa Kurt will seine Schwester am liebsten gar nicht sehen und die Batterien aus seinem Hörgerät nehmen, damit er sie auch nicht hören muss. Vater Marcus weigert sich und will nicht, dass seine Tante kommt. Seine Frau Gabi aber kriegt ihn rum – wer sonst könnte all die Rechnungen bezahlen, wenn nicht die reiche Tante Lucy. Auch Luca sieht ein, dass der Besuch der Tante nur Vorteile bringen wird. Er möchte den „Ami-Truthahn rupfen“ und damit sein erstes eigenes Auto sponsern. Die vernünftige Tochter Jule, die studiert und so liebevoll ihrem Opa hilft, ahnt von allem nichts. Sie freut sich sogar.

Und dann klingelt es plötzlich an der Haustür der Schmitz’. Lucy stürmt rein, der Butler kurz danach auch, und bevor Familie Schmitz versteht, wo der Hase lang läuft, steht die Polizei schon vor der Tür. Es sind Marcus’ Pokerfreunde, die gerade über 50 sind. Und obwohl das Geld Tante Lucy in den USA nicht legal zugeflogen ist, merken sie davon nichts. In ihrem Leopardenkleid verführt sie die Jungs und sie verabreden sich zum Pokern. Das Versteckspiel beginnt, und die unbezahlten Rechnungen sind nicht mehr die einzige Sorge der Familie Schmitz.

Die erste Vorstellung haben die elf Frauen geschafft. Trotz kleiner Textaussetzer war das Publikum begeistert. Alle haben viel gelacht, denn Andra Sprünken hat viel Ironie in ihr Theaterstück eingebaut. Ob es um Lucy, den Schrecken der Straße, geht oder um Gabi, die alle möglichen Küchengeräte kauft aber nicht benutzt, weil sie ohne Gebrauchsanweisung überhaupt nicht mit „der ganzen Technik klarkommt“.