Duisburger Staatsanwaltschaft sicher: 16-Jähriger wollte schwangere Ex-Freundin töten

Duisburg Nach der Messer-Attacke auf eine schwangere 17-Jährige hat am Donnerstag vor dem Duisburger Landgericht der Prozess gegen vier Jugendliche begonnen. Die Anwältin der jungen Frau gab zu Beginn Details über deren Gesundheitszustand preis.

Laut Anklage lockte der 16-Jährige seine ehemalige Freundin am 6. September 2018 an eine abgelegene Stelle am Rhein in Duisburg. Die drei Mitangeklagten sollen sich dort in einem Gebüsch versteckt haben und auf ein Zeichen hervorgestürmt sein.