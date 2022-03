Solidarität mir der Ukraine : Familie aus Charkiw ist gut in Alpen angekommen

Alpen Erschöpft, aber wohlbehalten hat die Familie nach ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine Alpen erreicht. Christian Lommen, der ihnen eine Wohnung mietfrei zur Verfügung stellt, sprach von einer ergreifenden ersten Begegnung.

Die vierköpfige Familie aus Charkiw an der Grenze der Ukraine zu Russland ist am Dienstagabend wohlbehalten in Alpen angekommen. Unterdessen wartete Wolfgang Stoppa auf dem Kastanienhof am Mittwochmittag noch auf die Ankunft der Mutter mit ihren drei Töchtern.

„Ich musste mit den Tränen kämpfen“, sagte der Elektromeister, nachdem er die Familie begrüßt hatte – eine Frau mit ihrem Mann, der sechsjährigen Tochter sowie der Oma. „Anfangs waren sie sehr schüchtern, fast ängstlich“, so Lommen. Aber als das Mädchen, das im Alter seiner Tochter sei, das Spielzeug gesehen habe, habe ein Lächeln die Trauer in den Augen überstrahlt. Die Erwachsenen hätten Freude und Dankbarkeit erkennen lassen, wie man sich um sie sorge.

Bei einer heißen Kartoffelsuppe sei das Eis ein wenig gebrochen worden, auch wenn die Sprachbarriere natürlich groß sei. Arthem, der Maler aus der Ukraine mit Betrieb in Duisburg, der auch die Flüchtlinge auf dem Gestüt in Bönning-Rill betreut (wir berichteten), habe als Dolmetscher über die sprachliche Klippe hinweggeholfen, so Lommen. Den Handwerksmeister hat beeindruckt, dass der Mann in der Ukraine „ganz normal als Autoverkäufer gearbeitet hat“. Er habe eine große Nähe gefühlt. „Das ist ja so, als wenn ich von jetzt auf gleich meine Heimat verlassen müsste, weil es hier zu gefährlich ist. Unvorstellbar“, versuchte Lommen seine Gefühle in Worte zu fassen.