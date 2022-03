Lesung, Ausstellung und Konzert in Rheinberg : Duduk-Klänge im Adler

Das Duduk-Quartett tritt in Vierbaum auf. Foto: Miriam Juschkat

Rheinberg-Vierbaum Das kulturelle Leben blüht wieder auf. Auch in Rheinberg stehen in den nächsten Tagen mehrere Veranstaltungen an verschiedenen Spielorten und in verschiedenen Genres an.

Anne Gesthuysen liest Ausverkauft ist eine Lesung der aus Veen stammenden Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin Anne Gesthuyen am Freitag im Budberger Bürgerhaus. Veranstalter ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Rheinberg. „Wir sind schließlich wer“, der aktuelle Roman von Anne Gesthuysen spielt wieder in Alpen und handelt von einer jungen Pastorin am Niederrhein und deren Schwierigkeiten, von der Alpener Bevölkerung akzeptiert zu werden, als sie die Vertretung des erkrankten Pastors übernimmt. Beginn des Lesung ist um 19.30 Uhr, es gibt keine Karten mehr dafür. Die Gleichstellungsbeauftragte und der Bürgerhaus–Verein weisen aus aktuellem Anlass darauf hin, dass für die Veranstaltung die 2G Plus-Regelung gilt. An alle Karteninhaber ergeht daher die Bitte, die aktuellen Impf- und Testnachweise mitzubringen.

Christiane de Vries stellt aus Die Xantener Malerin Christiane de Vries zeigt ab Samstag, 12. März, eigene Bilder im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr. Es handelt sich um überwiegend schwarzweiß oder auch in Grautönen gehaltene strukturstarke Arbeiten, einige in Acryl auf Leinwand. Zur Ausstellung wird eingeladen.

Dudukquartett spielt Ein besonderes Konzert findet am Sonntag, 13. März, ab 18 Uhr, im Schwarzen Adler in Vierbaum statt. Hovhannes Margaryan, Vardan Hovanissian und als Gast André Meisner spielen das armenische Hoilzblasinstrument Duduk, zum Dudukquartett gehören zudem Achim Tang am Kontrabass und Giuseppe Mautone (Bodhrán, Percussion). Das Motto des vom Verein Kulturprojekte Niederrhein veranstalteteten Konzerts ist „Beware Of The Duduk – Die Duduk entdeckt die Welt, die Welt entdeckt die Duduk“. Das Ziel sei es, die Duduk und ihre Musik im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen, ohne die Tradition zu vergessen und ohne die Moderne zu ignorieren. Neben Stücken der armenischen Musiktradition führt die Duduk auf bisher unbetretene Pfade: ob im Blues, Jazz, Barock oder in der afrikanischen Folklore. Nähere Infos dazu unter www.kulturprojekte-niederrhein.de. up

(up)