Unterbringung von Kriegsflüchtlingen in Alpen : Das Netzwerk der Nächstenliebe trägt

Flüchtlinge auf dem Reiterhof: Artem (r.) hat Katya, Svetlana mit Tochter Kseniia, Elena und Inna in Bönning-Rill ein neues Zuhause vermittelt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen In Alpen finden Menschen zusammen, die angesichts der humanitären Katastrophe in der Ukraine einfach nur helfen wollen. Auslöser war ein Wohnungsangebot für eine Flüchtlingsfamilie. Das tätige Mitgefühl ist überwältigend.

Der Angriffskrieg der russischen Armee auf die Nachbarn in der Ukraine bringt unsägliches Leid mit sich und führt momentan zur größten Flüchtlingsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Westen steht in lange nicht gekannter Geschlossenheit zusammen. Hierzulande entwickelt sich eine in dieser Dimension kaum für möglich gehaltene Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, vornehmlich mit den schwächsten – mit Frauen und Kindern, die vor den Bomben Putins Schutz suchen. Die Welle tätiger Hilfsbereitschaft hat längst den Niederrhein erfasst, wo inzwischen die ersten Geflüchteten aus dem Osten Europas angekommen sind. Das Netzwerk mitfühlender, tätiger Nächstenliebe wächst stündlich. Das zeigt sich gerade auch in Alpen auf beeindruckende Weise. Das Rathaus tritt als Beschleuniger und Koordinator der mitmenschlichen Aktion auf den Plan.

Die hat im kleinen Alpen ihren Ausgang an unterschiedlichen Stellen, die sich aber im Laufe der zurückliegenden Tage fast im Selbstlauf eng verknüpft haben. Auslöser war die Entscheidung von Elektromeister Christian Lommen, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, die er gerade in seinem Haus Ecke Haag-/Rathausstraße renoviert hat. „Uns geht‘s doch hier gut“, sagt er, „da müssen wir doch nach Möglichkeit helfen.“ Also postete er sein Angebot auf Facebook auf der Seite „Wenn Du Alpener bist“.

Das DRK Alpen fuhr mit dem Pritschenwagen vor, um Mobiliar bei Spendern abzuholen. Foto: DRK Foto: Lommen

Info Weitere Ortskräfte aus Afghanistan erwartet Hilferuf Alpen erwartet weitere Flüchtlinge aus Afghanistan. Die Kapazitäten zur Unterbringung sind nahezu erschöpft. Kontakt im Rathaus Andreas Rösen, Tel. 02802 912-530, E-Mail: Andreas.Roesen@alpen.de



Spendenkonto Flüchtlingshilfe Sparkasse am Niederrhein, IBAN: DE05 3545 0000 1101 0604 63; Volksbank Niederrhein, IBAN: DE25 3546 1106 0118 3260 16

Das kam für Hans-Henning Schultes von Haus Loo, Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde und selbst auf dem Weg, Flüchtlingen hilfreich entgegenzukommen, gerade zur rechten Zeit. Er war mit seiner Tochter Marie-Sophie auf dem Rückweg von Frankfurt/Oder. Dort wollten die Schultes zwei Jugendliche abholen, die es über die Grenze geschafft hatten. Sie hatten besorgt Kontakt gesucht, weil nach der Tschernobyl-Katastrophe über die Gomel-Initiative viele Sommer lang Kinder aus der nuklear verseuchten Region auf Haus Loo ihre Ferien verbracht hatten. Die freundschaftlichen Bande bestehen bis heute. Doch die Mission von Vater und Tochter Schultes ist vorläufig gescheitert. Der Whatsapp-Kontakt zu den geflüchteten Mädchen war plötzlich gekappt.

Hans-Henning Schultes wiederum steht in enger Verbindung mit einem Pferdezüchter an der Bönninger Straße, der namentlich nicht genannt werden möchte. Der erzählte von Artem aus der Ukraine, der in Duisburg im Malerbetrieb Kolos Innenausbau und gerade auf dem Pferdehof arbeitet. Artem steht im ständigen Austausch mit Angehörigen in der Heimat, um die er sich große Sorgen macht. Klar.

Viele packen an: Die Wohnung an der Haagstraße war am Sonntag ein Sammelpunkt für Helfer. Foto: Lommen

Der Züchter hat sofort eine auf dem Hof leer stehende Wohnung für Geflüchtete zur Verfügung gestellt. Inzwischen sind vier Frauen und ein Mädchen eingetroffen. Über das Umfeld der Familie des Handwerkers in der Ukraine ergab sich Kontakt zu einer Frau, die mit ihrer sechsjährigen Tochter, ihrem kranken Mann und der Oma der Hölle in Charkiw an der russischen Grenze entkommen war. Hier kommt die Lommen-Wohnung ins Spiel.

„Die musste nun ganz schnell eingerichtet werden“, sagt Lommen, ergriffen von dem, was sich nach einem erneuten Post auf Facebook am Sonntag im Haus abgespielt hat. Teils wildfremde Menschen standen vor der Tür, brachten Spenden, Lebensmittel und Textilien. Handwerker bauten Küche und Schränke fachgerecht auf, ein Trupp des DRK Alpen holte mit dem Pritschenwagen Mobiliar bei Spendern ab. Leute, die eine Spülmaschine brachten, besorgten auch noch einen Kühlschrank. Firmen boten Hilfe an. „Nur bei Geldspenden verweisen wir auf das Konto der Flüchtlingshilfe Alpen“, so Lommen.

Eigentlich sollte die vierköpfige Familie in der Nacht auf Dienstag in Alpen eintreffen. Dann kam die Nachricht, dass sie in Tschechien eine Ruhepause einlegt, um am nächsten Tag weiter an den Niederrhein zu fahren. Die Kartoffelsuppe zur Begrüßung ist gekocht.

Im selben Tross befindet sich auch eine Mutter mit drei Kindern, die alle auf dem Kastanienhof in Alpen eine vorübergehende Bleibe finden. Mindestens bis Ende des Jahres stellt Wolfgang Stoppa eine komplett eingerichtete Ferienwohnung gratis zur Verfügung. „Wir müssen einfach helfen“, sagt er. „Wir können das.“

Bürgermeister Thomas Ahls hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, im Rathaus weitere Quartiere zu melden, damit die Gemeinde auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge vorbereitet ist. Auch Hans-Henning Schultes bietet sich als Ansprechpartner (mobil 0172 2127818) an.

