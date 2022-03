Stadtumbau stockt : Sperrung im Bereich der Kirche ist aufgehoben

Alpen Seit Wochen wird die Verwaltung von der mit der Umgestaltung des Kirchen-Umfeldes beauftragten Firma immer wieder vertröstet. Jetzt zieht sie die Reißleine und hebt die Sperrung an der Stelle auf. Wie‘s wann weitergeht, ist offen.

Die Absperrmaßnahmen im Bereich der evangelischen Kirche sind aufgehoben worden. Das hat die Verwaltung am frühen Mittwochmorgen mitgeteilt. Der Parkplatz Kurfürstin-Amalie-Platz und die Straße An der Vorburg sind bis auf Weiteres wieder für den Verkehr freigegeben. Grund für die Aufhebung der Maßnahmen ist der weiterhin ausstehende Baubeginn seitens der beauftragten Firma (wir berichteten). Die Termine waren bereits im vergangenen Jahr abgestimmt worden. Trotz Absprachen und mehrfacher Fristsetzungen habe das Krefelder Unternehmen mit der Baumaßnahme im Rahmen des Stadtumbaus bisher nicht begonnen, so die Verwaltung. Da weiter kein verlässlicher Termin zur Aufnahme der Arbeiten erkennbar sei, möchte die Verwaltung die Einschränkungen für die anliegenden Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen nicht weiter aufrechterhalten. Daher sei die Absperrung des Bereichs um die evangelische Kirche am Mittwochmorgen zurückgebaut worden. Davon unberührt bleibe die Einrichtung der Einbahnstraße auf der Burgstraße.