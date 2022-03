Hilfe in Nettetal : Geflüchtete aus der Ukraine jetzt angekommen

Nettetal 95 Geflüchtete aus der Ukraine sind jetzt in Nettetal angekommen. Rund 45 von ihnen wurden von der Stadt in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

(hb) Viele Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, treffen mittlerweile im Stadtgebiet ein. Rund 45 Menschen wurden durch die Stadt bereits in Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und versorgt. Mehr als 50 Geflüchtete wurden zusätzlich bislang privat aufgenommen. „Die Hilfsbereitschaft der Nettetalerinnen und Nettetaler ist fantastisch, dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Benötigt wird jedoch weiterhin dringend Wohnraum für die Flüchtenden, im besten Fall in Form von abschließbaren Wohnungen, so dass für die Menschen Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten bestehen und eine selbstständige Versorgung möglich ist“, erklärt Bürgermeister Christian Küsters (Grüne).