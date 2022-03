Das Zelt steht auf dem Schützenplatz an der Kirchstraße : Circus Florida hofft auf viele Besucher in Ossenberg

Ossenberg Das leuchtend blau-gelbe Zelt, das auf dem großen Platz an der Kirchstraße blitzt, signalisiert: Der Zirkus ist in der Stadt. Von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. März, gastiert dort der Circus Florida.

Am Freitag und Samstag geht es jeweils um 16 Uhr los, am Sonntag beginnt die Vorstellung um 14 Uhr.

Hinter Circus Florida verbirgt sich die Mannheimer Zirkusfamilie Lauenburger/Kramer, Artisten und Akrobaten in siebter Generation und seit zehn Jahren mit dem Circus Florida selbstständig. Für die Familie, die wegen der Corona-Pandemie die Manege zwei Jahre nicht öffnen konnte, ist Ossenberg in diesem Jahr die zweite Station nach Geldern. Er hofft, dass sie auch in Ossenberg viele Gäste im Zirkusrund begrüßen dürfen. Immerhin: „Wir dürfen das Zelt wieder voll auslasten“, so Laufenburger. Unter der Kuppel finden 650 Besucher Platz. Es gilt 3G und Mundschutz-Pflicht.