Pfarrer Martin Ahls von St. Peter Rheinberg : 524 Osterkerzen aus pastoraler Manufaktur

Alles voller Kerzen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Ab Mittwoch bestellbar Interessenten können sich ihre Wunsch-Osterkerze ab Mittwoch, 9. März, 9 Uhr, auf www.katholisch-in-rheinberg.de aussuchen und im Pfarrbüro unter Telefon 02843 2238 bestellen. Allzu viel Zeit sollte man sich dabei nicht lassen. Es gilt: Wenn weg, dann weg. Georderte Kerzen werden umgehend von der Seite entfernt.

Gut verpackt In Schaumfolie sicher verpackt finden sie den Weg zu den Gemeindemitgliedern: In Rheinberg werden sie in den Gemeindebüros oder den Kirchen hinterlegt. In Xanten, Alpen und Sonsbeck werden die Kerzen zugestellt. Es gilt wie in den vergangenen Jahren: Es gibt keine festen Preise. Jeder gibt, was ihm das Hand gearbeitete Produkt wert ist. „Der Erlös fließt in die Romfahrt der Firmlinge“, so Pastor Ahls.