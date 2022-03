Verkehrssicherheit in Alpen : Eine kleine Insel lässt Autofahrer rätseln

Ein Stopper: Die kleine Verkehrsinsel am Ortseingang von Alpen soll Radlern den Wechsel auf die Straße erleichtern. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Mit der Sanierung der Ulrichstraße (K 23) wurde am Ortsteingang in Alpen ein Fahrbahnteiler für die rechte Fahrspur eingebaut. Der soll in Kombination mit Markierungen den Wechsel vom Radweg auf die Straße sicherer machen.