Unternehmen aus Kempen : Engels Kerzen kooperiert für Duftkerzen mit Motsi Mabuse

Kempen Die Tänzerin Motsi Mabuse, vielen TV-Zuschauern aus der Tanzshow „Let‘s Dance“ bekannt, hat gemeinsam mit der Kempener Kerzenmanufaktur Engels Kerzen eine neue Duftkerzenkollektion entwickelt.

Motsi Mabuse ist eine südafrikanisch-deutsche Tänzerin, Tanztrainerin und Wertungsrichterin. Schon als Kind erhielt sie Tanzunterricht und wurde südafrikanische Vizemeisterin in lateinamerikanischen Tänzen. Als 18-Jährige kam sie nach Deutschland. Bundesweit bekannt wurde sie 2007, als sie mit Guildo Horn an der Tanzshow „Let‘s Dance“ teilnahm, 2010 tanzte sie dort mit Rolf Scheider. Seit 2011 ist sie Jurymitglied bei „Let‘s Dance“. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk betreibt sie eine Tanzschule in Eschborn in der Nähe von Frankfurt am Main. Die Kooperation für die Duftkerzenlinie Engels Kerzen X Motsi Mabuse sei für beide Seiten ein echtes Herzensprojekt, teilte die Kempener Kerzenmanufaktur mit: „Wir sind stolz, dass Motsi schon seit langem Fan unserer Kerzen ist und freuen uns umso mehr, dass wir zusammen mit ihr einzigartige Düfte kreieren konnten, die uns ein bisschen in ihr Herz und ihre Seele blicken lassen. Sie ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die andere mitreißt und trotzdem ganz sie selbst ist und in sich ruht. Neben ihrer Verbundenheit zu ihrer Heimat Afrika ist es das, was wir mit der Kerzenkollektion ausstrahlen und transportieren möchten“, so Thomas Engels.