Besonderer Gottesdienst in Glehn : „Wir sind Kirche und nicht die Institution“

Glehn Viele Katholiken sind schockiert und beschämt über die Skandale in ihrer Kirche. Der Pankratiusrat in Glehn gestaltete daher einen besonderen Gottesdienst, bei dem auch Laien zu Wort kamen. Es wird weitere Aktionen geben.

Es war eine ganz besondere Messe in St. Pankratius Glehn: Der Pankratiusrat hatte sie gestaltet, um zu Veränderungen zu ermutigen in einer Zeit, in der die katholische Kirche von zahlreichen Skandalen erschüttert wird. Dabei ging es nicht um medienwirksame Polemik oder Protestaktionen, sondern darum, wie die katholische Kirche von der Basis her erneuert werden kann. Der mehrfache begeisterte Applaus während des Gottesdienstes sagte mehr als Worte. Bereits jetzt ist klar: Es wird weitere Aktionen geben.