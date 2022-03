Ortskerngestaltung in Alpen : Operation Stadtumbau stockt an der Kirche

Der Platz vor der Sparkasse mitten in Alpen ist eine Baustelle. Hier hat der Bagger schon gute Vorarbeit geleistet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Zusammenlegung von drei Baustellen an der Burgstraße in Alpen zu einer funktioniert nicht. Grund: Die Firma am Kurfürstin-Amalie-Platz taucht einfach nicht auf. Das kann nun Folgen haben.