Ausstellung im Rheinberger Stadthaus : Gutes Auge für die Atmosphäre

Rheinberg „Was mich umgibt“: Die Rheinberger Malerin Ulrike Bröcking stellt eine ihrer Bilder im Foyer des Stadthauses aus. Inspirieren lässt sie sich am Niederrhein ebeno wie in aller Welt.

„Es freut uns ganz besonders, mit Ulrike Bröcking mal wieder eine Rheinberger Künstlerin hier zu haben“, betonte Jeanette Haas vom Kulturbüro der Stadt zur Eröffnung der Ausstellung „Was mich umgibt“. Dass die Künstlerin eine Ur-Rheinbergerin ist, bedeutet allerdings nicht, dass sie ihre Motive ausschließlich hier sucht. Der „Schwarze Adler“ etwa kreiste mit weit ausgebreiteten Schwingen über Melbourne. „Dort ist der Himmel ganz anders als hier, die Farben wirken intensiver, die Lichteinflüsse auch“, erzählt Ulrike Bröcking, die für ihr Kunststudium die halbe Welt bereist hat, was Motive aus den USA, Italien, Frankreich oder Schottland belegen.

Ein sehr schönes Zeugnis dieser Studien ist ein Bild aus Venedig . Bröcking begnügt sich nicht einfach damit, Gondeln im Kanal zu malen, sie bietet dem Betrachter ein einzigartiges, lebendiges Lichtspiel. „Mein Atelier ist überall, mich inspirieren viele Dinge“, erzählt die Künstlerin, die trotz allem nie die künstlerischen Reize der Heimat aus den Augen verloren hat. Die haben unter Umständen ihre Tücken, erläutert Ulrike Bröcking anhand einer mit Öl in Szene gesetzten Impression der Rheinauen. Den wolkenbedeckten Himmel lässt sie dabei geschickt erahnen. Bröcking: „Man muss sich darauf einstellen, dass sich das Licht und damit die Atmosphäre ändert. Ich muss die Veränderungen annehmen und versuchen, aus der Realität der Motive eine künstlerisch wahrhaftige Arbeit zu entwickeln, durch Konzentration und Achtsamkeit.“ Aus künstlerischer Sicht biete ihr die nähere Umgebung geradezu hervorragende Voraussetzungen: „Der Niederrhein ist schon ein bisschen diffus, und ich versuche, diese Stimmung einzufangen.“

Die Ausstellung lässt sich grob in die drei Bereiche Figuren, Natur und Stillleben unterteilen. Dabei fällt auf, dass sich viele Motive wiederholen. „Beim Hängen ist mir erst richtig aufgefallen, dass ich vieles doppelt gemacht habe. Ich experimentiere gerne mit unterschiedlichen Untergründen, Farben oder Darstellungsweisen“, erzählt die Malerin. So wirkt die Gartenlandschaft mit Acryl auf Packpapier gemalt durch seine leicht verschwimmenden Konturen fast wie ein Aquarell, das gleiche Motiv mit Gouache, einem Farbmittel aus gröber vermahlenen Pigmenten, auf Pappe hingegen wesentlich kräftiger, beinahe düster.

In einer Bilderserie wird die Veränderung anhand einer blauen Seife deutlich. „Je nachdem, welchen Untergrund ich verwende, muss sich auch der Blauton der Seife entsprechend ändern“, so Bröcking, für die diese Ausstellung im Stadthaus Bereicherung und Anregung gleichermaßen ist. In erster Linie möchte die Industrie-Designerin die Leute teilhaben lassen: „Es handelt sich hier auch um Kompositionen für das Training der Wahrnehmung und des Begreifens. Manchmal offenbart sich meine unmittelbare Aufgeschlossenheit auf Bildern.“