Rheinberger Europaschüler nehmen an einem Erasmus-Projekt teil : Theater über Ländergrenzen hinweg

Die Schüler aus Portugal, Spanien und Deutschland bereiteten die Theater-Performance gemeinsam vor. Foto: Europaschule

Rheinberg Schüler und Lehrer der Rheinberger Europaschule haben eine Woche lang mit Partnern aus Portugal und Spanien im portugiesischen Almada ein Stück erarbeitet. Am 25. März wird „Dream a little dream“ in der Stadthalle aufgeführt.

Vor knapp drei Jahren ist die Europaschule Rheinberg in ein großes Erasmus+-Projekt eingestiegen. „Dream a little dream“ heißt das Theaterevent, das gemeinsam mit zwei Partnerschulen aus Almada in Portugal und Mora la Nova in Spanien durchgeführt werden sollte. Doch durch Covid 19 kam alles anders. Lange mussten die Schülerinnen und Schüler warten, bis endlich der erste Austausch vor Ort stattfinden konnte.

Doch jetzt fuhr die Theatergruppe endlich für sieben Tage unter der Leitung von Mareile Manten, Lisa Mette und Alexandra Pastewka nach Portugal. Lehrerin Mareile Manten: „Wir alle freuten uns sehr, hatten aber auch etwas Sorge, ob Corona uns erneut einschränken würde. Aber unsere Eltern und Schüler haben uns vertraut und auch akzeptiert, dass eine Infektion eine Quarantäne in Portugal bedeutet hätte. Aber wir hatten Glück.“

Bei der Ankunft in Portugal mit viel Gepäck. Die Rheinberger waren von der Gastfreundschaft der Portugiesen sehr beeindruckt. Foto: Europaschule

Info Erasmus+ für Bildung, Jugend und Sport Programm Die Förderung der europaweiten Zusammenarbeit in allen Bildungsbereichen ist ein wichtiges Anliegen der Europäischen Union. Deshalb gibt es das EU-Programm Erasmus+ für Bildung, Jugend und Sport. Zwischen 2021 und 2027 steht dazu ein Gesamtbudget von und 26 Milliarden Euro zur Verfügung. Erasmus+ soll lebenslanges Lernen fördern, nachhaltiges Wachstum ermöglichen, sozialen Zusammenhalt und die europäische Identität stärken sowie Innovationen vorantreiben. Im Zentrum des Programms stehen die Themen Inklusion und Diversität, Digitalisierung, politische Bildung und Nachhaltigkeit. In Deutschland wird das Erasmus+-Programm von den vier Nationalen Agenturen umgesetzt.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wurden die Rheinberger von der portugiesischen Koordinatorin Maria de Lurdes Ferreira la Cruz abgeholt. Die Stadt Almada stellte für die ganze Woche einen Bus zur Verfügung, den die Gruppe kostenlos nutzen durfte, sodass auch Ziele besucht werden konnten, die zu Fuß hätten nicht erreicht werden können. Die Gastkinder aus Deutschland und Spanien wurden in einer Jugendherberge und nicht wie angedacht in Gastfamilien untergebracht.

Die Jungen und Mädchen aus Portugal, Spanien und Deutschland arbeiteten im portugiesischen Almada gut zusammen. Foto: Europaschule

Das erste Kennenlernen war schnell erledigt. Europaschüler Alexander Kochanowski erinnert sich: „Das Kennenlernen der anderen war für mich der beste Teil der ganzen Reise. Es hat so viel Spaß gemacht, neue Menschen zu treffen, die die gleichen Interessen haben.“

Zum Glück blieb genug Zeit, um auch die Gegend zu erkunden. Ausflüge zum Strand waren besonders beliebt. Foto: Europaschule

Die folgenden Tage waren arbeitsreich. Die Aufführung „Dream a little dream“ handelt von den Ängsten und Wünschen europäischer Jugendlicher. Daher erarbeiteten alle Mitglieder zunächst die Themen, die am meisten unter den Nägeln brannten. Diskriminierung, Frieden und der Unterschied zwischen Konservative und Fortschritt wurden in Kleingruppen diskutiert und den anderen vorgestellt. Nachmittags wurde dann gemeinsam mit dem Theaterpädagogen Carlos Gouveia Melo geprobt.

Die deutsche Gruppe aus Rheinberg bekam einen Bus zur Verfügung gestellt und konnte deshalb auch Ausflüge zu weiter entfernten Zielen unternehmen. Foto: Europaschule

Drei unterschiedliche Schülergruppen zeigten ihre vorbereiteten Szenen, und Carlos machte aus allen dreien eine Performance. Das war zum Teil sehr anstrengend, denn geprobte Dinge wurden geändert, gekürzt, neu zusammengesetzt und dann zu einer Performance umgearbeitet, die es in sich hatte.

Während die Europaschüler sich mit dem Thema „Angst, Wut und Trauer“ beschäftigt hatten, zeigten die Portugiesen, wie es ist, so arm zu sein, dass man sein Kind verkauft. Und die spanischen Partner arbeiteten an einer Szene zum Thema Mobbing. „Doch die große Erfahrung mit dem Theaterspiel bei Jugendlichen ermöglichte es Carlos, die drei Gruppen zu einer zu machen“, schreiben die Schüler und Lehrer.

Vormittags erkundeten die Europaschüler Sehenswürdigkeiten in Almada. Dabei war es besonders schön, dass die Partnerschüler die Moderation übernommen hatten. Von einem Besuch in Lissabon waren alle beeindruckt. Alle Teilnehmer haben nun erlebt, wie herzlich und intensiv ihre Gastgeber sie hier aufgenommen haben. Diese Erfahrung sei mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.

Bereits Ende März soll es ein Wiedersehen der drei Partner in Rheinberg geben, denn dann wird am Ende des Theaterstücks gearbeitet. Europaschüler Martin Wendler sagt dazu: „Ich freue mich darauf, den Partnern jetzt unsere Schule und unsere Stadt zu präsentieren und sie genauso offenherzig zu empfangen, wie sie es mit uns getan haben.“ Alle seien sehr darauf gespannt, wie es weitergeht, damit am 25. März die Aufführung live in der Stadthalle durchgeführt werden kann. Michelle Wieland: „Das war eine einzigartige Erfahrung, die ich den Rest meines Lebens in mir tragen werde.“

(up)