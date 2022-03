Wirtschaftsförderung in Alpen : Ende Juni stehen die Gartenpforten wieder offen

Wirtschaftsförderung in Alpen

Die Gemeinde lädt Gartenbesitzer in Alpen wieder dazu ein, sich an der beliebten Aktion zu beteiligen und ihre Refugien öffentlich zu machen. Foto: Gemeinde Foto: Gemeinde

Alpen Private Gärten für einen Tag öffentlich zugänglich zu machen, liegt zunehmend im Trend. Besucher freuen sich über schöne Eindrücke, Hobby-Gärtner über Rückmeldungen und Austausch.

Die Gemeinde Alpen organisiert für den Sommer wieder einen Tag der offenen Gärten. Die bisher beteiligten Betriebe und Garteninhaberinnen und -inhaber waren mit den zurückliegenden Aktionen sehr zufrieden und freuen sich schon aufs nächste Mal: Am Sonntag, 26. Juni, soll‘s wieder so weit sein und die Pforten zu den kleinen blühenden Refugien offenstehen. Weitere Hobbygärtnerinnen- und gärtner in der Gemeinde sind eingeladen, ebenfalls mitzumachen.