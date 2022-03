Am Feuerwehrgerätehaus Pelden in Rheinberg : Solidarität mit der Ukraine

Am Feuerwehrgerätehaus Pelden in Rheinberg

Das Feuerwehrgerätehaus in Pelden, in Blau und Gelb ausgeleuchtet, mit dem Friedenslicht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Pelden Die Löscheinheit Pelden der Feuerwehr Rheinberg beleuchtet das Gerätehaus am Peldenweg in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb.

RHEINBERG „Damit wollen wir unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden“, sagt der stellvertretzende Einheitsführer Matthias Bartetzky. In Zusammenarbeit mit Christian Schmiel vom Rheinberger Veranstaltungstechnik-Unternmehmen LME wurde die Beleuchtung installiert. Das Feuerwehrhaus soll ungefähr eine Woche lang abends beleuchtet sein. Beim Fototermin hat Matthias Bartetzky zusätzlich mit dem Licht einer Taschenlampe ein Peace-Zeichen in die Luft gemalt. Text: up/RP-Foto: Olaf Ostermann