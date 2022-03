Freizeitabgebot für Ältere in Alpen : Gesellig eine ruhige Kugel schieben

Gerd Möllenbeck, engagierter Nachbarschaftsberater. Foto: NB

Alpen Die Nachbarschaftsberatung und der VdK-Ortsverband laden von April an bei schönem Wetter dienstags auf den Bouleplatz an der Haagstaße in Alpen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Leader-Nachbarschaftsberatung in Alpen und der VdK-Ortsverband laden vom 5. April an jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr auf den Bouleplatz in der Haagstraße ein. Einzige Voraussetzung: Das Wetter muss schön sein.

Denn wer an Boule denkt, dem kommt der Urlaub in Südfrankreich in den Sinn. Die Zeit scheint still zu stehen. Der nicht enden wollende Plausch scheint ebenso wichtig wie die Konzentration auf den nächsten strategischen Wurf. Boule bedeutet, eine lockere Kugel zu schieben, eine gesellige Kugel zu werfen und bloß nicht ins Schwitzen zu kommen. Ziel des Spiels ist es: möglichst viele Kugeln so nah wie möglich am „Schweinchen“ zu platzieren.

Boule kann jeder lernen und lässt sich bis ins hohe Alter spielen. Alter oder Herkunft spielen keine Rolle. Gerd Möllenbeck, Initiator und ehrenamtlich engagierter Nachbarschaftsberater, weiß aus Erfahrung, dass „jeder, der mit Kugeln auf den Platz geht, sofort in Kontakt zu den anderen Spielerinnen und Spielern kommt“. Er weiß: „Beim Boule kann ich abschalten. Sobald ich die Kugeln in der Hand halte, verfliegt der Stress des Alltags. Es zählt nur der nächste Wurf.“

Das Angebot ist kostenlos. Kugeln werden zur Verfügung gestellt. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzregeln. Die Toiletten im Amaliencafé der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen können genutzt werden.

Kontakt: Nachbarschaftsberater Gerd Möllenbeck,Tel. 02802 3421, Sozialverband Vdk-Ortsverband Alpen, Stefan Klemm, Tel. 02802 80287

(bp)