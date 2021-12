Kaufmannschaft hat personelle Probleme : Werbering setzt auf den Standort Alpen

Alpen Kaufleute überreichen den Kindergärten als vorweihnachtliches Geschenk einen Scheck. Werner Paduch hilft als Vorsitzender aus. Die örtlichen Einzelhändler hoffen, dass beim Bau der Neuen Mitte keine Parkplätze verloren gehen.

„Normalerweise verlosen wir beim Nikolausmarkt am Rathaus Preise im Wert von 1000 Euro an die Kinder. Dazu verteilen wir 700 Weckmänner. Da der Nikolausmarkt aber auch in diesem Jahr wegen der Pandemielage ausfällt, haben wir uns für diesen Weg entschieden, Kindern eine Freude zu machen“, erklärt Hans Bongen, Ehrenvorsitzender des Werberings. Außerdem habe der Werbering den Ort mit insgesamt 119 Tannenbäumen mitsamt Beleuchtung im Ort geschmückt.

Das gilt auch für die Führungsarbeit beim Werbering. „Wir fragen uns auch, was da los ist. Wir haben immer noch 89 Mitglieder, aber niemanden, der den Vorsitz übernehmen möchte“, sagt Paduch, der in die Bresche gesprungen ist. Mit Kerstin Wichmann konnte man immerhin eine Mitarbeiterin der Verwaltung als Geschäftsführerin gewinnen. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Birgit Muth.

Die Inhaberin des Modegeschäftes Papillon an der Lindenallee freut sich, in der Pandemie auf ihre Kundschaft zählen zu dürfen: „Die Alpener sehen unsere Lage und unterstützen uns. Die ganz großen Probleme mit Corona wie in den großen Städten haben wir hier nicht.“ Um Kunden bei der Stange zu halten, bekommen die bei jedem Einkauf einen Gutschein über zehn Euro. Ungeimpfte, die den Laden nach der geltenden Corona-Schutzverordnung nicht betreten dürfen, können sich gewünschte Ware im Schaufenster zeigen lassen und dann vor der Tür bezahlen. „Click and Collect“ nennt Birgit Muth das.