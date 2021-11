Aktion in Dabringhausen : Kunst, Kugeln und Krippen im Wald

Dabringhausen Der Frauentreff in Dabringhausen lädt Spaziergänger auf dem Adventsweg bis zum 6. Januar zum Hinsehen und Mitmachen ein. Direkt am Wegesrand sind unerwartete Entdeckungen möglich.

„Die Resonanz beim letzten Mal war so gut, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollten“, sagt Eule Eickhoff. Ohne große Werbung oder Aufrufe hatten sich im vergangenen Dezember immer mehr Kugeln, Nikoläuse und Sterne in dem Waldstück wiedergefunden. „Es haben so viele Menschen mitgemacht“, erzählt auch Gundula Schröder. Zwischenzeitlich verlegte sogar ein kleines Musikensemble seine Probe in den Wald. Und weil die Idee im ersten Corona-Jahr so gut ankam, wiederholt der Frauen-Treff sie nun im zweiten Jahr der Pandemie.

In diesem Jahr haben die Damen des Frauen-Treffs auch heimische Künstler gebeten, sich zu beteiligen – und die machen gerne mit. Martin di Giorgi hat einen Engel beigesteuert und Silke Busch einen riesigen Traumfänger am Einstieg in den Rundweg. „Dort sind Spaziergänger zum Mitmachen eingeladen“, erklärt Heike Busch. In kleinen Schachteln liegen Steine, Bänder und Stoffe bereit, um einen Wunsch zu verpacken und dafür im Traumfänger einen Platz zu finden. Nach dem Adventsweg finden die Wünsche dann den Weg in den Eifgenbach. „Wir freuen uns sehr, wenn noch mehr Künstler ihre Werke beisteuern“, sagt auch Barbara Spiegel-Lein und deutet auf ein buntes Werk, das gerade an einem Baum befestigt wird. Auch ein großes Flügelbild hat an einem Stamm seinen Platz gefunden – mit der Einladung für ein Foto der besonderen Art. „Es ist ausdrücklich jeder willkommen, sich zu beteiligen“, betonen die Frauen und denken dabei vor allem auch an die Kinder und Jugendlichen in Dabringhausen. Eine Schulklasse hat bereits angekündigt, kreative Ideen in den Wald zu bringen. Im vergangenen Jahr war auch der Kindergarten mit im Einsatz. „Der Wald darf sich im Laufe des Advents verändern“, sagt Gundula Schröder, „wir räumen nichts weg oder platzieren es neu.“ Es sei ein Kunstwerk, das ständig im Entstehen sei. Die Kreativität der Dabringhausener sei jetzt gefragt.