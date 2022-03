95 Jahre Lintforter Turnverein : LTV lädt alle zum Boule-Spielen ein

Eine Gruppe probierte auf Einladung des LTV im Zechenpark schon mal das neue Breitensportangebot Boule aus. Foto: Norbert Prümen

Serie Kamp-Lintfort Der Lintforter Turnverein plant ein neues Breitensportangebot in der Stadt: Der Kugelsport-Treff soll inklusiv sein, also allen offen stehen. Los geht es im Frühsommer. Kooperationspartner ist die Beratungsstelle KoKoBe in Kamp-Lintfort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

„Das macht Spaß!“ Die Frauen und Männer, die sich an diesem Morgen auf den Boule-Bahnen im Zechenpark treffen, lassen die silbernen Kugeln rollen. So nah wie möglich sollen sie ans Schweinchen ran. So nennt man die Zielkugel beim Boule. Gesellig ist das Spiel. Und gute Laune macht es auch. „Es ist eine wunderbare Sportart, die für alle Menschen geeignet ist“, sagt Ulrike Plitt, Geschäftsführerin des Lintforter Turnvereins (LTV) und schaut der bunt gemischten Gruppe zu, die schon mal in das Breitensportangebot hineinschnuppern darf, das der LTV ab dem Frühsommer neu in seinem Programm hat. Boule sei im besten Sinne inklusiv, sagt Ulrike Plitt, die seit fünf Jahren auch stellvertretende Vorsitzende des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes NRW ist. Auch der Fachverband verzeichne in seinen Reihen eine wachsende Beliebtheit für den Kugelsport, in dem Fall Boccia. Jedes Jahr kämen, so der Verband, neue Mannschaften hinzu. Deshalb soll das neue LTV-Breitensportangebot im Verbund mit dem Fachverband angeboten werden.

Mit dem BRSNW, so die Abkürzung des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes, ist der Lintforter Turnverein seit seiner Teilnahme an zwei landesweiten Modellprojekten zu den Themen „Sport und Inklusion“ sowie „Sport und Demenz“ eng verbunden. „Die Zusammenarbeit mit dem Fachverband hat unserem Verein viel gegeben. Es ist ein Geben und Nehmen“, sagt Plitt. Heute wird im LTV die Inklusion gelebt. Alle Übungsleiter sind entsprechend geschult. Auch das neue Breitensportangebot, eines von insgesamt zehn im Verein, soll deshalb inklusiv und offen für alle sein. Kooperationspartnerin ist die Beratung- und Koordinierungsstelle KoKoBe mit Sitz an der Markgrafenstraße in Kamp-Lintfort.

Info Boule-Bahnen im Zechenpark Der Standort Die Boulebahnen im Zechenpark liegen zwischen GreenFablab der Hochschule Rhein-Waal und Tierpark Kalisto. Es gibt drei Spielfelder (15 mal vier Meter) im Wettkampfmaß. Sponsor war der Rotary Club.