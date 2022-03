Derby-Wahnsinn im Fußball-Kreispokal : Alpen steht nach 3:2-Sieg über Veen im Halbfinale

Alpen Kapitän Tobias Esper (rechts), hier gegen Tom Conrad, steht mit der Viktoria im Kreispokal-Halbfinale. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Viktoria hat am Mittwochabend in einem packenden Derby mit zwei ganz späten Treffern die Borussia bezwungen. Nils Speicher erzielte das entscheidende Tor in der Nachspielzeit.

Viktoria Alpen ist am Mittwochabend ins Halbfinale des Fußball-Kreispokals eingezogen – durch einen 3:2 (0:2)-Erfolg über den Ortsrivalen Borussia Veen. Vor rund 250 Zuschauern erzielten Philipp Wierz und Jan Büren die Treffer vor dem Seitenwechsel für die ersatzgeschwächten Gäste, Nils Speicher (2) und Dan Tooten in einer turbulenten Schlussviertelstunde die Tore für den A-Ligisten. „Mehr Dramatik geht nicht. Das Drehbuch zu diesem Spiel hätte man nicht besser schreiben können“, jubelte Alpens Trainer Marcel Blaschkowitz

Bei den Hausherren, die bis auf den verletzten Marcel Sura in bester Formation antraten, lief zunächst gegen den Bezirksligisten nicht viel zusammen. Veen agierte mit zunehmender Spieldauer immer druckvoller. Die Viktoria-Spieler gewährten dem Gegner zu viele Räume. Nach einer halben Stunde konnte Wierz nach Zuspiel von Dennis Tegeler Schlussmann Yannik Eickschen mit einem Schuss aus halblinker Position das erste Mal überwinden. Nur zwei Minuten später beendete Büren einen schön herausgespielten Angriff mit dem 2:0. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit in der Offensive nicht viel zu sehen.

Nach der Pause trat Alpen mit mehr Willen auf, tat sich aber beim Torabschluss weiter schwer. Blaschkowitz hatte umgestellt, ließ nun mit zwei Stürmern spielen. Speicher rückte neben Marian Nederkorn in die Spitze. Speicher sorgte in der 72. Minute für neue Spannung, als er nach Vorarbeit von Christoph Ley auf 1:2 verkürzte. Auf der anderen Seite setzte Tom Conrad mit einem Pfostentreffer mal wieder ein Veener Ausrufezeichen (79.). In der 89. Minute gab‘s einen Elfmeter für Alpen – Conrad war der Ball an die Hand gesprungen –, den Tooten sicher verwandelte. Und in der Nachspielzeit war dann nochmals Speicher zur Stelle, der nach Flachpass von Jonas Feuchter am zweiten Pfosten das Leder nur noch über die Linie drücken musste.