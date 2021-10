Bildung in Alpen : Smartphone-Lektionen gibt’s nun auch als Filmchen

Alpen Alpener Sekundarschülerinnen und -schüler in Alpen helfen älteren Leuten beim Smartphone. Nun gibt die wichtigtsten Tipps zum Nachschauen – online.

Im Rahmen der Talent-Tage-Ruhr bietet die Nachbarschaftsberatung in Alpen in Kooperation mit der Sekundarschule und dem Seniorenkreis der Dorfwerkstatt ein digitales Smartphone-Training für Seniorinnen und Senioren an. Neben der Präsenzveranstaltung, die mit Anmeldung montags von 14 bis 15.30 Uhr im Pädagogischen Zentrum besucht werden kann, ist nun die zweite filmische Dokumentation zu den Themenbereichen Whats-App und Fotografieren entstanden.

In den Schulungen wurde deutlich, dass fast alle die E-Mail- und Link-Funktion kennen. So können Freunde, Verwandte oder Enkel den Link des Videos per E-Mail versenden, so dass die Senioren und Seniorinnen darauf zugreifen können. Häufige Fragen, die in den Schulungen immer wieder auftauchen, sind in einem zweiten Video aufgegriffen worden.