Vorerst letztes Treffen in Kevelaer : Wehmütiger Abschied vom Kolping-Seniorenkreis

Kevelaer Wehmut schwang mit beim Treffen des Seniorenkreises der Kolpingsfamilie. Franz-Josef Hälker und Margret Mülders nahmen Abschied, die Zukunft des Kreises ist offen.

Von der Vorschau im Januar bis zur traditionellen Adventfeier wurde in jedem Monat etwas Besonderes angeboten. Nur im Juli war „sommerfrei“. Der Seniorenkreis machte sich auch regelmäßig auf den Weg. Das Gnadenbild Maria, Königin des Friedens, in Ginderich war Ziel einer Wallfahrt. Die im Durchschnitt 40-köpfige Teilnehmerschar besuchte unter anderem auch den verrückten Puppenspieler, die Museen in Kevelaer und auf Laarbruch, das Klarissenkloster, die Moschee in Duisburg-Marxloh, die Hostienbäckerei, eine Straußenfarm, die Firma Redsun und eine Kornbrennerei.