Landtagswahlkampf am Niederrhein : Ein Veener will nach Düsseldorf

Sascha van Beek (CDU) sieht sich als „Mann der Mitte“. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen CDU nominiert Sascha van Beek mit großer Mehrheit als Landtagskandidaten für Alpen, Rheinberg, Xanten, Kamp-Lintfort und Voerde. Kies wird ein Kernthema des Landtagswahlkampfes sein.

Sascha van Beek (38) zieht als Kandidat der CDU in den Landtagswahlkampf für den Wahlkreis 58 mit den Kommunen Alpen, Rheinberg, Xanten, Sonsbeck Kamp-Lintfort und Voerde. Die Delegierten bescherten dem Partchef in Alpen auf der Versammlung auf dem Spargelhof Schippers mit 98 Prozent Zustimmung Rückenwind in für die CDU turbulenten Zeiten.

Der studierte Katastrophen-Manager aus Veen betonte in seiner Rede, dass „Düsseldorf nicht Berlin“ sei. Er stellte sich hinter den designierten Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten Hendrik Wüst, der sich auf eine geschlossene Partei und erfolgreiche vier Jahre in Regierungsverantwortung stützen könne. Van Beek hob die Anstrengungen der CDU-geführten Landesregierung für die Stärkung des ländlichen Raumes hervor, „der unter Rot-Grün vernachlässigt“ worden sei. Es brauche weitere vier Jahre mit der CDU in Regierungsverantwortung, „um NRW zu einem klimaneutralen Industrieland und weltweiten Innovationstreiber“ zu entwickeln.

Der 38-Jährige positioniert sich „in der politischen Mitte“, dem es vornehmlich um die Sache, weniger um politisches Lagerdenken gehe. Und er bezeichnet sich als Team-Spieler, der im Schulterschluss mit Charlotte Quik (Hamminkeln) und Julia Zupancic (Moers), den beiden anderen CDU-Landtagskandidatinnen im Kreis Wesel, dem Niederrhein eine starke Stimme geben will. Als politische Schwerpunkte nannte van Beek die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und den Katastrophenschutz. Gleichzeitig bekräftigte er „eine schon familiäre Nähe zur Landwirtschaft“. Regionale Produktion in der bäuerlichen Landwirtschaft und regionale Vermarktung seien ein zentrales Thema. Dazu will er den Dialog mit Landwirten suchen.

Ein anderes, politisch konfliktreiches Thema: Kiesabgrabung. Sie wird, das weiß van Beek, im Wahlkreis zur Nagelprobe mit seinem SPD-Kontrahenten René Schneider. SPD und Grünen wirft CDU-Kandidat van Beek „heuchlerischen Ökopopulismus“ bei einem „komplexen Thema“ vor. „Alle Kieslöcher am Niederrhein gehen auf das Konto von SPD und teilweise von Grünen“, so der CDU-Kandidat. Dass so viel Abgrabungsflächen ausgewiesen würden, sei vor allem dem hohen Kiesbedarf geschuldet, der sich aus dem von Rot-Grün eingeführten Monitoring ergebe. Diese Methode der Bedarfsermittlung müsse dringend überarbeitet, gleichzeitig der Bedarf nach dem Rohstoff spürbar gesenkt werden. Nur so sei der Flächenverlust zu stoppen.

(bp)