Dienstjubiläen in Alpen : Lemken-Familie wertschätzt Treue

Dienstjubiläen in Alpen

Alpen Der weltweit agierende Ackerbauspezialist aus Alpen lud zur Firmenfeier mit fast 100 Jubilaren aus zwei Jahren und Ruheständlern an zwei Abenden.

Große Freude in der Firmenfamilie. Mit der Würdigung ihrer Jubilare musste sich die Alpener Firma Lemken wegen der Corona-Pandemie lange Zeit lassen und sich und die verdienten Mitarbeiter in Geduld üben. Jetzt war es aber endlich wieder soweit und es konnten, vorsichtshalber aufgeteilt in Gruppen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 25, 35 oder sogar schon 45 Jahre zur großen Lemken-Familie gehören, gebührend gefeiert werden.