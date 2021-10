Konzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg : Viel Applaus für Geschwister-Duo

Alexandra Troussova am Klavier und Kirill Troussov an der Violine begeisterten das Rheinberger Publikum nicht zuletzt mit ihrer Spielfreude. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Kirill Troussov (Violine) und Alexandra Troussova (Flügel) gastierten in der Rheinberger Stadthalle. Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg hatte die beiden Künstler engagiert.

Schon ihr Erstauftritt in Rheinberg 2017 geriet zum Musikereignis der damaligen Konzertsaison. Jetzt am Sonntag, nach viereinhalb Jahren, gastierte das musikalische Geschwisterpaar von Weltrang erneut in der Stadthalle und begeisterte ebenso wieder sein Publikum. Die Rede ist vom zweiten Saison-Konzert in dieser Spielzeit der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg mit dem Geschwister-Duo Kirill Troussov und Alexandra Troussova. Von „zwei meisterhaften Solisten“ und „zwei herausragenden Komponisten“ sprach Arnim Bartetzky als Veranstalter. Und damals wie heute hatten der Geiger und seine Pianistin zwei Sonaten für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven und César Franck im Gepäck.