Karnevalsgemeinschaft Hand in Hand : Menzelener Narren werden 60 Jahre

Der Vorstand der Karnevalsgemeinschaft Hand in Hand in Menzelen geht auch ohne Narrenadel positiv in die neue Session. Foto: KVG

Hocherfreut sind die Närrinnen und Narren in Menzelen, dass es in der kommenden Session immerhin wieder etwas zu feiern gibt. Denn die KVG Hand in Hand wird 60 Jahre. Getrübt wird die Vorfreude, weil sich für die Jubiläums-Session kein Prinz und keine Prinzessin finden ließen. So ist der Verlauf recht ungewiss. Deshalb hat die Mitgliederversammlung einstimmig den Vorschlag abgesegnet, eine Geburtstags-Session zu starten. Die Eröffnung der Narrenzeit in der KVG Hand in Hand findet am Samstag, 20. November, im Adlersaal statt.