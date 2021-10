Bildung in Alpen : Regional einkaufen hilft auch dem Klima

Alpen Auch die Grundschüler bereiten sich im Unterricht auf die Veener Dorfgespräche vor. Dazu ging es auch um einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Klimaschutz. Das Bürgerprojekt wird wissenschaftlich begleitet.

Schule mal anders – das haben die 24 Schülerinnen und Schüler der 4 c an der Veener Wilhelm-Koppers-Grundschule erlebt. Alles im Unterricht drehte sich um den Klimaschutz, die Entstehung von Treibhausgasen und darum, wie das Kraftwerk Baum funktioniert. Kompakte Informationen – was bei manchem Erwachsenen für Kopfzerbrechen sorgen würde, ist bei den Viertklässlern klar strukturiert. Das wird in den Klassengesprächen ganz deutlich.