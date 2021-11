Energiewende in Alpen : Windkraft-Foren im Live-Stream

Energiewende in Alpen

Alpen Die geplante, am Ende gescheiterte Ausweisung von Windkraftzonen hat Alpen einen heißen Sommer beschwert. Nun soll darüber diskutiert werden, wie es weitergehen kann.

Die angekündigten Bürger-Informationsveranstaltungen zum Thema Windkraft in Alpen, die am Montag, 22. November, um 18 Uhr mit dem Schwerpunkt Bönninghardt und am Mittwoch, 1. Dezember, um 19 Uhr mit Schwerpunkt Winnenthal im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule Alpen stattfinden, werden auch im Internet übertragen. Das hat die Verwaltung jetzt mitgeteilt. Die Veranstaltung wird auf der Homepage unter dem Link https://www.alpen.de/de/inhalt/alpen-live/ im Stream zu verfolgen sein. Die Übertragung wird jeweils ungefähr 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet.