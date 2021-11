Rats-TV in Langenfeld : Testphase für Live-Übertragungen startet

Langenfeld Mit dem Schulausschuss am kommenden Dienstag beginnt in Langenfeld die fünfteilige Testreihe für das Streaming. 10.000 Euro stehen der Stadt dafür zur Verfügung.

Wenn am Dienstag, 16. November, 18 Uhr, der Schulausschuss beginnt, dann steht die Kamera bereit. Das kündigt die Stadt an. Zum ersten Mal soll dann auch in Langenfeld eine Ausschusssitzung mitgeschnitten werden. Zum Vergleich: Monheim streamt seit 2018.

Langenfelder Bürger können die Sitzungen dann an ihren Rechnern daheim verfolgen. Damit setzt die Stadt Langenfeld nach langen Diskussionen um Persönlichkeitsrechte den Ratsbeschluss zur Live-Übertragung von Ausschüssen und Ratssitzung um – als Testlauf. Ziel ist es unter anderem, in der Corona-Pandemie möglichst vielen Menschen den Zugang zur Sitzung zu ermöglichen.

Nach dem Schulausschuss im Bürgersaal des Rathauses sollen der Bau- und Verkehrsausschuss am 18. November (18 Uhr, Bürgersaal), der Haupt- und Finanzausschuss am 23. November (18 Uhr, Bürgersaal des Rathauses), der Ausschuss für Planung, Umwelt und Klimaschutz am 25. November (18 Uhr, Bürgersaal des Rathauses) und die Sitzung des Rates der Stadt Langenfeld am 7. Dezember (18 Uhr, Schützenhalle Richrath) folgen. Der Ordnungs- und Sozialausschuss in der nächsten Woche wird nicht gestreamt. Die Sitzungen sind an den jeweiligen Terminen unter folgendem Link online anzusteuern: