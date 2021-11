Bergbaubedingte Sanierung in Rheinberg : Kreisstraße 14 in Millingen wird halbseitig gesperrt

Rheinberg-Millingen Der Kreis Wesel führt von Montag, 29. November, bis voraussichtlich Freitag, 10. Dezember, Tiefbauarbeiten in Millingen durch. Dafür muss ein Stück der Kreisstraße 14 halbseitig gesperrt werden.

Der Kreis Wesel führt von Montag, 29. November, bis voraussichtlich Freitag, 10. Dezember, Tiefbauarbeiten in Millingen durch. Dafür muss ein Stück der Kreisstraße 14 halbseitig gesperrt werden. Die Fahrbahn wird saniert, sie soll so wieder hergestellt werden, dass die Entwässerung zukünftig wieder funktioniert. Die Arbeiten seien durch Bergsenkungen erforderlich geworden, so die Kreisverwaltung. Betroffen ist die Einmündung der Heydecker Straße in die Saalhoffer Straße (K14). Die Einfahrt von der Saalhoffer in die Heydecker Straße wird weiterhin möglich sein, die Zufahrt von der Heydecker Straße in die Saalhoffer muss gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke soll ortsnah über die Straßen Johannes-Laers-Straße, Alpsrayer Straße, An der Rheinberger Heide, Alpener Straße (K31) bis zur Saalhoffer Straße (K14) eingerichtet werden. Der Fußgänger- und Radverkehr kann die Baustelle während der Bauzeit passieren.