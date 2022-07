Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Fahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät. Foto: Uwe Heldens

Kreis Heinsberg Die Fahrerin eines Transporters kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde eingeklemmt, die Hilfe des Notarztes kam zu spät.

Tödlicher Verkehrsunfall Am Samstag gegen 16.08 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 zwischen den Ortschaften Heinsberg-Laffeld und Waldfeucht-Selsten gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrerin eines Transporters dort in Richtung Selsten und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und die Fahrerin wurde eingeklemmt. Trotz eingesetzten Notarztes verstarb die Unfallfahrerin. Die Unfallstelle wurde durch Polizeikräfte zur Unfallaufnahme weiträumig gesperrt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Heinsberg zu wenden: 02452 9200.

Unfall auf A46 In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich kurz vor ein Uhr in Fahrtrichtung Heinsberg auf Höhe der Ausfahrt Erkelenz-Ost ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stand ein Auto mit einer Panne kurz vor der Ausfahrt auf dem Seitenstreifen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der die Ausfahrt der Autobahn nehmen wollte, übersah das Pannenfahrzeug und fuhr auf das stehende Auto auf. Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher steht im Verdacht, alkoholisiert gewesen zu sein. Dies wird von der Polizei nun geprüft. Infolge des Unfalls kam es in Fahrtrichtung Heinsberg zu Verzögerungen, der Verkehr staute sich.

Anhänger gestohlen In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 14.30 Uhr entfernten Unbekannte das Vorhängeschloss eines Holztores in der Rauhutstraße. Anschließend entwendeten sie den dahinter in der Einfahrt abgestellten Auto-Anhänger der Marke „Stema“ mit „HS“-Kennzeichen. Der Anhänger war mit einem Kastenschloss gesichert.

Biomüllcontainer brennt An einem Supermarkt in Ratheim wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.49 Uhr ein Feuer gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Biomüllcontainer. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Container wurde komplett zerstört. Am Gebäude des Marktes entstand kein Sachschaden.

(RP)