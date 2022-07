Betreiber aus Xanten, Rheinberg und Alpen erklären Gründe : Darum gibt es weniger Testzentren trotz hoher Inzidenz

Derzeit gibt es kaum noch Besucher an der Teststelle am Solvay-Parkplatz in Rheinberg. Mitarbeiter Rene Arndt hat viele Pausen zwischendurch. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten/Rheinberg/Alpen/Sonsbeck Die Infektionszahlen steigen wieder, doch das Angebot an Anlaufstellen, an denen man sich testen lassen kann, schrumpft. Wir haben mit Betreibern aus Xanten, Rheinberg und Alpen über die Gründe gesprochen.

Als die Xantenerin Ulrike Aryus erfahren hatte, Kontakt zu einer corona-infizierten Bekannten gehabt zu haben, machte sie sich gleich auf zur nächsten Teststation. Doch der kurze Abstecher zur Selbstvergewisserung ist für die 66-Jährige zu einer überraschend langen Tour durch die halbe Stadt geworden. „Ich habe an vier Standorten vor verschlossenen Türen gestanden oder musste wieder kehrt machen“, sagt Aryus. Denn das Angebot an Testzentren ist in Xanten deutlich gesunken. Einige Teststellen sind inzwischen geschlossen, an anderen gibt es wegen Personalmangels nur eingeschränkte Öffnungszeiten.