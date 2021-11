Jugendarbeit in Alpen : Nachwuchs zeigt eine beeindruckende Musik-Show

Jugendarbeit in Alpen

Das Kinder- und Jugendorchester des Musikvereins Menzelen zeigte in der Sekundarschule eine reife Leistung. Foto: MVM

Alpen Musik stärkt das Selbstbewusstsein: Das Kinder- und Jugendorchester des Musikvereins Menzelen überzeugt bei seinem Auftritt im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule in Alpen.

Mehr als 40 Kinder und Jugendliche haben in der Aula der Sekundarschule eine herausragende Musik-Show präsentiert. Das Nachwuchs- und Jugendorchester des Musikvereins Menzelen hat ein kurzweiliges Programm auf die Bühnen gebracht. Es wurde vom erst zwölfjährigen Aaron Lemken gekonnt moderiert. Das Hörvergnügen reichte von bekannten Film- bis hin zu eingängigen Musicalmelodien.

Schulhof in Menzelen macht Lust auf Pause

Bildung in Alpen

Bildung in Alpen : Schulhof in Menzelen macht Lust auf Pause

Windkraft-Foren in Alpen auch im Live-Stream

Energiewende in Alpen

Energiewende in Alpen : Windkraft-Foren in Alpen auch im Live-Stream

Bildung in Alpen

Bildung in Alpen : Alpen meldet wieder mehr Erstklässler

In der vorgeschalteten fünftägigen Musikerfreizeit, die durch das Förderprogramm „Musik für alle“ ermöglicht worden war, wurde das Programm erarbeitet. Der Vorsitzende des Vereins, Malte Kolodzy, war von der Entwicklung des Nachwuchses beeindruckt. „Die Kinder und Jugendlichen sind bereits in der Vorbereitungswoche über sich hinausgewachsen. Sie sind musikalisch aber auch in ihrer Persönlichkeit gereift.“