Aktion Open Sunday in Rheinberg : Obst für den Sonntags-Sport

Das Projekt „Open Sunday“ (offener Sonntag) sei an den ersten beiden Sonntagen sehr erfolgreich gestartet, berichten die Veranstalter. Beim ersten Mal kamen rund 60 Kinder in die Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums, beim zweiten Mal 40. Auch am 28. November und am 5. Dezember (nicht am Totensonntag, 21. November) können Jungen und Mädchen von der ersten bis zur sechsten Klasse jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr unter Anleitung Sport treiben, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Der Bauernladen in Borth von Familie Fonk hat Äpfel und Clementinen gespendet und wird dies an den beiden noch ausstehenden Terminen ebenfalls machen. Sencan Tasci (Amplonius-Gymnasium), Frank Tatzel (TuS 08 Rheinberg) und die beiden Übungsleiterinnen Marina Manca und Larissa Manca freuen sich über die gute Resonanz und die Spende. Das Projekt wird von der Uni Duisburg-Essen, dem Amplonius-Gymnasium und dem Lions Club Rheinberg unterstützt. Veranstalter ist der TuS 08 Rheinberg. Es soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden. up/Foto: TuS08 Rheinberg