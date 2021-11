Grundschule am Bienenhaus in Millingen : Rutschturm aus Holz für den Grundschul-Spielplatz

Grundschule am Bienenhaus in Millingen

Rheinberg Dank einer finanziellen Förderung aus dem Leader-Projekt konnte der Förderverein der Millinger Grundschule am Bienenhaus den Spielplatz erweitern lassen.

Das große Holzschiff steht noch wie eine Eins, gleich neben der schön bemalten Wand mit Schriftzug „Schule am Bienenhaus“. Im vergangenen Jahr war das riesige Spielgerät mit der großen Biene oben am Mast auf dem Schulgelände an der Millinger Straße fertig und in Betrieb genommen worden. Jetzt ist der Spielplatz erweitert worden.