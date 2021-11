Ehrenamtliches Engagement in Rheinberg : Süßes für das Hospiz

Rheinberg Das Hospiz Haus Sonnenschein ist auf Spenden angewiesen und kann so in der letzten Lebensphase noch Wünsche erfüllen, auch wenn sie außergewöhnlich sind.

RHEINBERG Antje Kremer-Adams und Andrea Maria Hermanns verkaufen wieder verschiedenste Marmeladen- und Pralinen-Sorten aus eigener Produktion für den guten Zweck. Der Erlös geht wieder an das Hospiz Haus Sonnenschein an der Moerser Straße in Rheinberg. In diesem Jahr gehen erstmals zusätzlich selbst gestrickte Socken und handgefertigte Tücher mit in den Verkauf. Einige fleißige Helferinnen werden zudem Plätzchen backen.2020 kamen 3385 Euro zusammen. Die Freude über diese Spende war groß. Gedacht ist das Geld für den Förderverein, der schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebenszeit Dinge ermöglicht, die sonst nicht finanziert werden könnten.