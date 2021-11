Live-Musik in Rheinberg : Blues im Adler, Orgel in St. Peter

Die Hamburg Blues Band mit (von links) Gert Lange, Chris Farlowe und Krissy Matthews spielt im Adler. Foto: Veranstalter

Rheinberg In Vierbaum im Saal an der Baerler Straße ist am Samstag der legendäre Rocksänger Chris Farlowe mit der Hamburg Blues Band zu hören. Und am Sonntag startet die Rheinberger Abendmusik von und mit Christoph Bartusek in die neue Saison.

Rock-Legende Chris Farlowe Die Kulturinitiative Schwarzer Adler in Rheinberg hat am Samstag, 20. November, 20 Uhr, die Hamburg Blues Band featuring Chris Farlowe and Krissy Matthews zu Gast. Die Hamburg Blues Band steht für intensiven und live umwerfenden Roots-Blues. Denn die Truppe um Sänger und Gitarrist Gert Lange vermengt brettharten Bluesrock mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues, Boogie und sogar Jazz. Diesmal sind neben Bassist Reggie Worthy und Schlagzeuger Eddie Filipp der 81-jährige britische ehemalige Colosseum-Sänger Chris Farlowe und der 26-jährige Gitarrist Krissy Matthews mit dabei. Es gilt die 3G-Regel, ein Testzentrum ist am Adler. Karten zum Vorverkaufspreis von 25 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in Rheinberg im Schwarzen Adler täglich ab 17 oder im Ticketshop: www.schwarzer-adler.de.

Rheinberger Abendmusik Am Sonntag, 21. November, 18.30 Uhr, beginnt in der St.-Peter-Kirche die neue Saison der Konzertreihe. Gemäß dem Motto „Glück, Zufall, Schicksal“ der aktuellen Saison steht das erste Konzert unter der Überschrift „Klänge über das Schicksal“. Als Interpret wird Christoph Bartusek, Kirchenmusiker an St. Peter und Organisator der Abendmusiken, unter anderem das bekannte „O Fortuna“ (O Schicksal) aus der Carmina Burana von Carl Orff und den ersten Satz der berühmten 5. Symphonie (Schicksals-Symphonie) von Beethoven jeweils in einer Orgelsolofassung zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Finanzierung der Konzerte wird am Ende gebeten. Es gilt die 3G-Regel.

(up)