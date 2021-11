Moerser Energieversorger : „Strompreis wird ab Januar spürbar sinken“

Die Energiepreise steigen seit Jahresbeginn. Das bekommen viele Verbraucher bereits zu spüren. Foto: Arno Burgi

Moers Strom günstiger, Wasserpreis stabil, Gas mit nur leichtem Plus: Geschäftsführer Stefan Krämer erklärt, warum die meisten Enni-Kunden im kommenden Jahr keine Explosion der Energiepreise fürchten müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Energiemarkt verzeichnet seit Jahresbeginn eine Preisexplosion, die vor allem Autofahrer an seit Monaten steigenden Benzin- und Dieselpreisen spüren. Während sich die Entwicklung im neuen Jahr bundesweit auch in den Energierechnungen vieler Haushalte niederschlagen dürfte, bleibt der Preisschock für die zehntausenden Kunden der Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) aus. Laut Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer wird Enni den Strompreis ab Januar spürbar senken, die Kosten für das Trinkwasser auch im dritten aufeinanderfolgenden Jahr stabil halten und trotz eines weiteren Anstiegs der 2021 gesetzlich eingeführten CO 2 -Abgabe auch die Gaspreise nur leicht anpassen.

„Die Hälfte unserer Kunden hat sich zudem mit Festpreisangeboten von der aktuell überhitzten Situation ganz abgekoppelt“, sagt Krämer. Die langfristige Preisbindung sei aus seiner Sicht deshalb auch in Zukunft die richtige Entscheidung. „Ich teile die Meinung viele Experten, dass das aktuelle Preishoch zwar abflauen wird. Die Folgen der Corona-Krise, die fortschreitende Energiewende und immer neue Gesetzesinitiativen zum Klimaschutz werden aber sicher weiter auf Energiepreise wirken“, so der Enni-Chef.

Info Preis für Verbraucher erreicht Allzeithoch Preisvergleich Laut einer aktuellen Erhebung des Vergleichsportals Check24 erreicht der Strompreis für Verbraucher im November zum siebten Mal in Folge ein Allzeithoch. 94 Grundversorger haben laut des Portals bereits Strompreise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Im Schnitt betrage die Preiserhöhung 8,1 Prozent, heißt es. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 kWh bedeute das zusätzliche Kosten von im Schnitt 130 Euro pro Jahr.

Obwohl die aktuellen Preissprünge laut des Versorgers aus Moers an Enni-Kunden somit weitgehend vorbeigehen, stehen Energiepreise und zahlreiche Anbieter bundesweit derzeit unter Druck. Vor allem beim Gas seien die Beschaffungskosten mit einem Plus von deutlich mehr als 300 Prozent seit Januar förmlich explodiert, heißt es. Vor steigenden Börsen-Einkaufspreisen könne sich das Unternehmen zwar nicht schützen und auch Enni spüre eine Mehrbelastung. „Unsere Strategie, Strom und Gas in Tranchen frühzeitig einzukaufen, hilft uns aber kurzzeitige Preisspitzen deutlich abzufedern.“

Davon profitieren sollen im kommenden Jahr tausende Kunden des Unternehmens, für die die Kilowattstunde Strom trotz zusätzlicher Kosten im Energieeinkauf und höherer Netznutzungsentgelte dann sogar um mehr als einen Cent günstiger wird. Grund: Die EEG-Umlage als eine von acht, mittlerweile rund die Hälfte des Strompreises ausmachenden gesetzlichen Bestandteilen sinkt durch den bei hohen Marktpreisen geringeren Förderbedarf der regenerativen Energieträger deutlich. Ein 3500 Kilowattstunden verbrauchender Musterhalt spart laut Enni an dieser Stelle jährlich rund 40 Euro.

Auch der Gaspreis der Enni werde im neuen Jahr nicht explodieren, verspricht der Geschäftsführer. Die Kilowattstunde werde durch die steigenden Bezugskosten und die ab Januar weiter erhöhte gesetzliche CO 2 -Abgabe um knapp vier Prozent oder 0,26 Cent teurer. Für den 20.000 Kilowattstunden verbrauchenden Muster-Gaskunden falle das Plus mit rund 4,50 Euro pro Monat oder 54 Euro im Jahr aber durchaus moderat aus.