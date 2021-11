Krefelder Künstlerkollektiv : Sputnic zeigt Live-Trickfilm zum Klimawandel

„Post Paradise“ von Sputnic mit einer Live-Performance am Jungen Theater Bremen. Foto: Sputnic

Krefeld Das Theater Bremen bringt die Produktion „Post Paradise“ der Krefelder Multimediakünstler auf die Bühne. Bei einem Live-Stream können auch die Krefelder verfolgen, wie Künstler sich dem Thema Klima nähern.

Das Paradies liegt hinter uns. Stürme, Überschwemmungen und Brände sind eindeutige Zeichen. „Aber woher kommt die Klimakrise? Wann hat sie begonnen? Und was ist jetzt zu tun, um das Schlimmste abzuwenden?“ Die Fragen hat das Künstlerkollektiv sputnic umgetrieben. Das Ergebnis ist „Post Paradise“ - eine Koproduktion mit dem Jungen Schauspiel in Bremen. Ab 26. November hat das Theater den animierten Trickfilm der Krefelder wieder ins Programm genommen. Die Aufführung am 4. Dezember kann live als Stream verfolgt werden.

Live-Animation-Cinema nennen die Sputnics ihre Produktion. „Post Paradise“ reist in zehn Episoden vom Beginn der Kolonialzeit bis in eine ferne Zukunft, zu Hurricanes und sinkenden Inseln, durch Märchen und Mythen, Fakten und Erkenntnisse. Jede Episode hat einen anderen Blickwinkel. Die Krefelder hatten 30 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die insgesamt zehn Episoden des Abends mit Illustrationen, Musik, Sprache, Papercraft und Animation zum Leben zu erwecken. Autor Nils Voges sagt: „Als sputnic begann, sich in die Materie rund um den Klimawandel einzuarbeiten, wurde schnell klar: das Thema ist zu weitreichend und allumfassend, als dass es in einer einzigen Erzählung abgebildet werden könnte. Es entstand die Idee einer mehrteiligen Erzählung, die zwar immer noch nicht das ganze vielschichtige Problem abbilden kann, aber ein Gefühl für dessen Komplexität gibt.“