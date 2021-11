Weiterführende Schulen in Radevormwald : Grundschüler entdecken Sekundarschule

Melisa (9) und Xenia (r./10) im Schnupperunterricht der Klasse 6 b mit Lehrerin Sabine Morcinkowski. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Sekundarschule begrüßt in dieser Woche Viertklässler, die im Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln. Auch am THG gehen die Hospitationen weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Nachdem die Viertklässler in der vergangenen Woche das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) bei Hospitationstagen kennengelernt haben, besuchen sie in dieser Woche die Sekundarschule. Am Montag waren die Mädchen und Jungen des Grundschulverbundes Bergerhof-Wupper zu Besuch. In kleinen Gruppen besuchten sie den Unterricht der Fünft- und Sechstklässler und wurden von ihnen durch die Schule geführt.

Das Schulgebäude an der Hermannstraße ist deutlich größer, als ihre Grundschule. Sechstklässlerin Nina übernahm den Rundgang durch die Sekundarschule für eine Kleingruppe selbstständig. Sie zeigte den Besuchern den bunten Kunstraum, das Lehrerzimmer, den Sanitätsraum sowie den großen Informationskasten, der im Foyer der Schule hängt. „Auf den Vertretungsplan solltet ihr jeden Morgen gucken. Außerdem könnt ihr hier erfahren, welche Klasse Hofdienst hat, was es in der Mensa gibt und andere Neuigkeiten“, erklärte die Sechstklässlerin den Grundschülern. Zu ihrer Gruppe gehörte auch Marlon, der an der Wupper zur Grundschule geht. „Mir gefällt die Schule, sieht alles gut aus“, meinte der Viertklässler.

Info Tage der offenen Tür an den Schulen Gymnasium Die weiterführenden Schulen bieten Tage der offenen Tür an. Das Theodor-Heuss-Gymnasium öffnet am Samstag, 20. November. Dann ist die Schule an der Hermannstraße für neugierige Grundschüler und ihre Eltern geöffnet, aber natürlich auch für Schüler, die in die Oberstufe des Gymnasiums wechseln wollen. An diesem Tag gilt die 3G-Regel. Der Tag läuft von 10 bis 13 Uhr. Die Schulanmeldungen finden vom 21. bis 23. Februar statt. Sekundarschule Der Tag der offenen Tür der Sekundarschule findet am 27. November, 10 bis 13 Uhr, statt. Die Schulanmeldungen laufen vom 14. bis 16. Februar.

Im Vergleich zum THG ist ihm die unterschiedliche Länge der Unterrichtsstunde aufgefallen. „Hier gehen die Stunden 60 Minuten, am THG nur 45 Minuten“, sagt Marlon. Auf welche weiterführende Schule er im Sommer gehen wird, steht noch nicht fest. Anja Kliesch ist die Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben. Ihr ist wichtig, dass die Schüler und Eltern ihre neue Schule bei mehreren Begegnungen kennenlernen können.

„Die erste Begegnung hatten die Grundschüler mit den Klassenlehrern der neuen Klassen, als wir die Grundschulen besucht und uns vorgestellt haben. Anfang November gab es einen Infotag für alle Eltern“, sagte die Lehrerin. Nach den Hospitationstagen in dieser Woche folgt dann der Tag der offenen Tür Ende November. Auch zu diesem Tag sind Schüler und ihre Eltern eingeladen, um die Räume, das Kollegium und das Konzept der Sekundarschule kennenzulernen. „Eltern und Schüler wollen wissen, welche Fächer es an unserer Schule gibt, welche Abschlüssen wir anbieten und wie wir lernen.“

An der Sekundarschule können, wie an einer Gesamtschule, alle Schulabschlüsse gemacht werden. Eine eigene Oberstufe hat die Schule allerdings nicht. Deswegen ist die Kooperation mit dem THG wichtig. Mehr als 40 Zehntklässler der Sekundarschule sind in dieser Woche zu Besuch im Gymnasium unter Leitung von Matthias Fischbach-Städing. „Unsere Kooperation mit der Sekundarschule stellt sicher, dass eine Fortführung der Schullaufbahn am THG für Sekundarschüler gesichert ist, wenn der Wunsch besteht, das Abitur bei uns abzulegen“, sagte der Schulleiter. Im Sommer werden die ersten Zehntklässler in der Geschichte der Sekundarschule verabschiedet. Diejenigen, die ihren Realschulabschluss mit einer Qualifikation absolvieren, können eine gymnasiale Oberstufe besuchen.

Bei ihrem Schnupperbesuch lernten die Viertklässler in dieser Woche außerdem, dass es an der Sekundarschule eine Kleiderordnung gibt, dass es zum Beispiel die Fächer Spanisch und Gesellschaftslehrer gibt und dass die Schule jedes Kind individuell fördern will. „Spanisch ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal unserer Schule. Außerdem erlaubt unser Schüler-Lehrer-Verhältnis, das wir in kleineren Klassen lernen können“, sagte Schulleiterin Sandra Pahl.