Grundschule am Deich im Rheinberger Norden : Sponsorenlauf in Wallach

Bei herrlichem Oktoberwetter fand zum Beginn der Herbstferien eine schöne Veranstaltung an der Wallacher Grundschule am Deich statt. der Sponsorenlauf 2021. Die Kinder aus der den ersten vierten Klassen seien sehr motiviert gewesen und hätten 45 Minuten in der Umgebung der an der Gathstraße gelegenen Schule unter dem Applaus vieler Eltern, Großeltern, Nachbarn und Kindergartenkinder ihre Runden gedreht, lobte die Schulleitung. Insgesamt liefen 188 Schulkinder 884 Kilometer. In 45 Minuten lief Leia sieben Kilometer und war somit das Mädchen mit der weitesten Strecke. Noah schaffte mit 8,5 Kilometer die meisten Runden.