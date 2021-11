Ehrenamt in Alpen : Wunschsterne hängen wieder am Weihnachtsbaum

Birgit Hommen (links) und Monika Knüppel kehren mit ihrer adventlichen Aktion wieder zu den Ursprüngen zurück. Foto: Thomas Hommen

Alpen Nachdem man im vorigen Jahren älteren Menschen mit einem Weihnachtsstern eine Freude machen konnte, hängen ihre Wünsche nun wieder im Tannenbaum.

Die inzwischen etablierte Wunschbaum-Aktion für Senioren, initiiert von Birgit Hommen und Monika Knüppel, geht bereits in ihr viertes Jahr, diesmal wieder in ihrer ursprünglichen Form. Nachdem wegen des Lockdowns im vergangenen Jahr in Kooperation mit Edeka Luft Alpenerinnen und Alpener zumindest Weihnachtssterne für Seniorinnen und Senioren erwerben konnten, möchten die beiden Initiatorinnen nun wieder zum bewährten Verfahren der beiden Anfangsjahre zurückkehren: mit einem Wunschbaum.

„Wir sind der Familie Luft überaus dankbar, dass sie unsere Idee im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt hat und für die Alpener Seniorinnen und Senioren in die Bresche gesprungen ist“, so Birgit Hommen. Nun aber könne man zur beliebten Sterne-Aktion zurückkehren. Das Prinzip: Seniorinnen oder Seniorenen ab 70 Jahren schreiben einen Wunsch auf einen Zettel, den sie dann in eine dafür vorgesehene Box in den Senioreneinrichtungen oder bei der Tafel einwerfen. Anschließend werden die Wünsche auf Sternen an einen Weihnachtsbaum gehängt. „Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich einen Stern nehmen“, erklärt Initiatorin Birgit Hommen.

„Ältere Menschen haben manchmal keine Angehörigen mehr oder können sich schlicht einen Wunsch zu Weihnachten nicht selber erfüllen“, sagt Monika Knüppel. „Wir möchten da Abhilfe schaffen.“ Als Obergrenze für Geschenke wurde ein Betrag von 20 Euro festgelegt. Oftmals hätten die Wünsche der Senioren in den vergangenen Jahren jedoch deutlich unter diesem Betrag gelegen.

Es müsse auch nicht zwingend ein materielles Geschenk sein, so die beiden Frauen. „Wenn sich ältere Leute einen Spaziergang durch den Ort, einen Spielenachmittag oder einen Besuch in Gesellschaft im Café wünschen, können natürlich auch solche Wünsche erfüllt werden.“ So sei auch schon mal der Wunsch nach dem Besuch eines Hundes zum Streicheln erfüllt worden.

Die Sterne – vor zwei Jahren hingen mehr als 150 im Tannenbaum – können am Freitag, 3. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Alpener Wochenmarkt in der Nähe des Blumenstandes von Claudia Schneiders abgeholt werden. Die Abgabe der gekauften Geschenke sollte dort am 10. Dezember erfolgen. Nähere Informationen dazu gibt es auf dem Wochenmarkt.

„Gemeinsam mit den Alpenerinnen und Alpenern möchten wir die Geschenke wieder zeitig unter den Weihnachtsbaum legen können. Dabei wird die Anonymität der Seniorinnen und Senioren vollständig gewahrt“, versichern Birgit Hommen und Monika Knüppel.

Aktuelle Infos auf der Facebook-Seite der Aktion unter: www.facebook.com/Alpener-Senioren-Wunschbaum

(bp)