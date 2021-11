Regionale Entwicklung am Niederrhein : Leader-Workshops nur im Internet

Leader hat in den zurückliegenden Jahren in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten eine Menge bewirkt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck/Niederrhein Auch dabei setzt das Regionalmanagement im Sonsbecker Rathaus auf eine engagierte Bürgerbeteiligung. Die ist wichtig, um am Ende den Zuschlag der Jury zu erhalten.

Die Arbeitskreise kommen am Dienstag, 30. November, und am Donnerstag, 9. Dezember, von 18 bis 21 Uhr zusammen, um über Zoom virtuell vier Themenfelder zu beackern. Den Zugangslink erhält man bei der Anmeldung. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt. Man kann einen der beiden Termine wählen.

Die Ergebnisse sollen in die neue Entwicklungsstrategie einfließen, die dem Umweltministerium im März präsentiert werden muss. Dabei geht’s um Tourismus und Kultur, um Wirtschaft und Landwirtschaft oder um soziale Fragen. Ein Schwerpunkt sollen regionale Perspektiven für den Klimaschutz sein, so Regionalmanagerin Kristin Hendriksen.

Leo Giesbers rechnet mit wachsender Konkurrenz beim erneuten Anlauf auf den EU-Fördertopf, aus dem in der nächstes Jahr zu Ende gehenden ersten Förderperiode mehr als zwei Millionen Euro in Region geflossen sind. Projekte wurden mit 65 Prozent der Kosten bezuschusst. „Andere konnten sehen, was Leader möglich macht“, so Giesbers. Daher gehe er davon aus, dass sich für das neue Programm mehr als die aktuell 28 Regionen in NRW bewerben.