Beratung im Rheinberger Sportausschuss : Stadt Rheinberg rät von Sauna-Neubau ab

Sauna-Pächterin Buai Döppers am defekten Kaltwasserbecken. Die Stadt hat ihr den Pachtvertrag bereits gekündigt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In der Rheinberger Sportausschuss-Sitzung am Donnerstag, 25. November, 17 Uhr, in der Stadthalle, legt die Verwaltung Zahlen und Fakten vor. Darum hatte die Grünen-Fraktion im Oktober gebeten.

Bei den Überlegungen, ob die Stadt ein neues Hallenbad bauen sollte, fiel die Sauna im Solvay-Bad zunächst hinten rüber. Die Stadt kündigte vorsorglich den Vertrag mit Pächterin Buai Döppers zur Jahresmitte 2022 und hielt sich an die Empfehlung der kommunalen Beratungsgesellschaft Partnerschaft Deutschland, ein neues Hallenbad auf jeden Fall ohne Sauna zu planen – wegen der hohen Kosten.

Doch dann erklang lauter Protest der Rheinberger Sauna-Freunde, der in der Folge einige Politiker zu der Erkenntnis führte, dass man vielleicht doch eine neue Sauna bauen sollte. Auf Antrag der Grünen wurde die Verwaltung im Oktober beauftragt, Informationen und Zahlen zusammenzustellen – als Entscheidungsgrundlage für den Sportausschuss, der am Donnerstag, 25. November, 17 Uhr, in der Stadthalle tagt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die gesamte Technik – auch der mit Strom betriebene Saunaofen – aus dem Hallenbad-Baujahr 1974 stammt und es jederzeit zu einem Totalausfall kommen kann. Würde etwa die Steuerung des Ofens ihren Geist aufgeben, wären einige tausend Euro fällig. Der Filter im Tauchbecken ist bereits defekt. Wegen der Kündigung und weil die Sauna auch so genutzt werden kann, wurde auf eine Reparatur (ca. 2500 Euro) verzichtet.

Als geradezu kurios beschreibt die Stadt die Vertragskonstellation mit der Pächterin. Sie sehe nur die Zahlung einer Pacht ohne Beteiligung an den Betriebskosten vor. Die Pachthöhe sei an den Umsatz angelehnt und werde erst ab Einnahmen der Pächterin ab 9000 Euro berechnet. Davon wird dann die Hälfte als Pacht erhoben. In den vergangenen vier Jahren (Ausnahme: 2020 wegen Corona) habe die Stadt durchschnittlich nur 2800 Euro Pachteinnahmen erzielt.

Mit Blick auf die Kosten vor allem für Energie wird vom Bau einer neuen Sauna dringend abgeraten. Der Anteil der Sauna an den jährlichen Energiekosten liege bei mehr als 8000 Euro. Die gesamten Betriebskosten für die Sauna beziffert die Stadt nach ihren Berechnungen mit mehr als 33.000 Euro pro Jahr. Ein Neubau würde die Gesamtkosten für ein Hallenbad um rund 2,8 Millionen Euro nach oben treiben.

(up)