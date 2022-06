Niederländer sorgt für Überraschung : Ein Alpener Rekord-Stadtlauf

Neuer Streckenrekord über fünf Kilometer: Der Niederländern Koen Kusters vom Venloo Running Team unterbot die alte Bestmarke um zwölf Sekunden. Er gewann in 15:49 Minuten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen 666 Teilnehmer waren bei der 29. Auflage dabei – darunter auch Aktive vom TuS Ahrweiler. Koen Kusters aus den Niederlanden stellte über fünf Kilometer einen neuen Streckenrekord auf – trotz Trainingsrückstand. Einen Preis bekam auch die Rheinberger Europaschule.

Von Hildegard van Hüüt

Der 29. Alpener Stadtlauf am Vorabend zum Fronleichnamstag war mit 666 Aktiven die teilnehmerstärkste Veranstaltung in der 40-jährigen Vereinsgeschichte der LG Alpen. Und es gab einen neuen Streckenrekord über fünf Kilometer. Der Vereinsvorsitzende Günter Bachmann sprach nach der letzten Siegerehrung nicht nur seinen Vereinskollegen, sondern auch allen anderen Helfern wie Zuschauern seinen Dank aus. Zu Beginn des Events hatte Bürgermeister Thomas Ahls die LG Alpen als einen Verein gewürdigt, der von großer Wichtigkeit für die Gemeinde sei.

Mit einer kleinen, aber feinen Aufwärmrunde vor dem ersten Bambinilauf begannen die Wettkämpfe für die Jüngsten. Ein Animationstrio, dem Trainerin Leonie Ackermann, „Glücksbärchi“ Annika van Hüüt und „Volksbank-Sammy“ angehörten, animierte mit Hilfe des Flummiliedes zu gymnastisch-tänzerischen Übungen. Aus den beiden Bambiniläufen gingen zwei LG-Talente als Siegerinnen hervor. Rennen Nummer eins über 400 Meter gewann die erst drei Jahre alte Emila Claaßen souverän in 2:33 Minuten, Erste im zweiten Lauf wurde die siebenjährige Nele Faasen (1:43). Die Distanz über einen Kilometer entschied Julian Gwiazda von der GGS Alpen in 4:40 Minuten für sich, über zwei Kilometer lief Muskat Vincent (TSV Weeze) in 6:59 Minuten als Erster ins Ziel. Den Fünf-Kilometer-Retrorun absolvierte Klaus Arping von den Lauffreunden Hadi Wesel in 30:58 Minuten.

Bernd Valtwies, Pia Oestrich und Fabian Senn (v.l.) waren beim Firmenlauf für den Landtechnik-Spezialisten Lemken am Start. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Trainer-Trio kümmert sich um LG-Nachwuchs Jugendarbeit Bei der LG Alpen wird großer Wert auf die Nachwuchsförderung gelegt. Trainer der vier- bis siebenjährigen Running Kids, die sich montags treffen, sind Leonie Ackermann und Wilhelm Schmitz, der sich mit Viktor Walter auch um die älteren Talente (bis U14) kümmert. Walter ist zudem Übungsleiter der U16- und U18-Athleten. Trainiert wird Mittwochnachmittag. Kontakt per E-Mail unter info@lg-alpen.net.

Beim Fünf-Kilometer-Lauf sorgte dann der Niederländer Koen Kusters vom Venloo Running Team für eine große Überraschung. Er stellte einen neuen Streckenrekord auf. „Nach einem durch eine Magen-Darm-Infektion herbeigeführten Trainingsrückstand kam mir der Alpener Stadtlauf als Testlauf sehr gelegen“, erklärte er, der die alte Bestzeit von 16:01 Minuten auf 15:49 Minuten schraubte. Christoph Verhalen vom TuS Xanten wurde Zweiter (16:31), Goytom Simon vom Ayyoteam Essen Dritter (17:20). Carina Fierek vom TuS Xanten gewann das Frauenrennen (18:36). Einen ersten Platz belegte sie auch mit der Mixed-Staffel der Polizei Wesel. Die LG-Alpen-Läuferin Ailina Claßen durfte sich über einen zweiten Platz freuen (19:52), Hannah Wagner vom Ayyo Team Essen wurde Dritte (20:42).

Bei der Firmenwertung über diese Distanz nahm bei den Frauen das Trio des Ayyo Teams Essen den Sieg in 1:10:09 Stunden mit nach Hause. Bei den Männern gewann das Moerser Polizei Team Berta 2 in 1:05:37 Stunden. Mit fünf Mannschaften war K+S vom Steinsalzbergwerk in Borth die teilnehmerstärkste Startgemeinschaft, die teilnehmerstärkste Schule beim „Fünfer“ die Europaschule Rheinberg mit 57 Teilnehmern. Dafür gab‘s einen Sonderpreis.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgten die fünf Starter des TuS Ahrweiler, dem Verein, dem die LG Alpen sich seit der Flutkatastrophe in Freundschaft verbunden fühlt. Begleitet von den Schwestern Christina und Annika van Hüüt sowie Laufkollege Christopher Hagenbücher überquerte die TuS-Vorsitzende Sabine Schenke in knapp 50 Minuten die Ziellinie. Darober freuten sich auch die LG-Athleten Sabine Browder und Franz Fritsch, die die Alpener Hilfsaktionen im Ahrtal großartig unterstützt hatten. „Wir sind euch sehr dankbar dafür, dass wir unser Stadion mit eurer Hilfe nach relativ kurzer Zeit wieder benutzen konnten“, sagte Schenke.