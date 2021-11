Vorstandsmitglied Christa Kirchhoff : Awo verabschiedet die „Frau der Zahlen“ in den Ruhestand

Awo verabschiedet die „Frau der Zahlen“ in den Ruhestand

Rheinberg Mehr als 35 Jahre arbeitete Christa Kirchhoff für den Awo-Kreisverband Wesel. Als sie jetzt in den Ruhestand verabschiedet wurde, lobte der Vorstandsvorsitzende Jochen Gottke ihre „mutigen und klugen Entscheidungen“, die zum Erfolg der Awo beigetragen hätten.

Christa Kirchhoff, Vorständin für Finanzen und Personal, wurde nach mehr als 35 Jahren Dienstzeit beim Awo-Kreisverband Wesel in den Ruhestand verabschiedet. Awo-Präsident Ibrahim Yetim dankte ihr für über drei Jahrzehnte Mitarbeit, in denen sie den Awo-Kreisverband Wesel erfolgreich mitgeprägt habe. Die gestiegene Anzahl der Mitarbeiter von damals 150 auf heute 1300 sei auch ihr Verdienst.

In seiner Laudatio würdigte der Vorstandsvorsitzende Jochen Gottke das Wirken Kirchhoffs als eine Erfolgsgeschichte. 1986 in der Buchhaltung angefangen, habe sie sich als „Frau der Zahlen“ schnell im Finanzbereich etabliert. Gottke betonte, dass ihre fachliche Kompetenz maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg des Kreisverbands verantwortlich sei. „Ihre mutigen und klugen Entscheidungen haben der Awo ein enormes wirtschaftliches Potential beschert, von dem heute viele Menschen in über 100 Awo-Einrichtungen im Kreis Wesel profitieren können.“ Er dankte seiner scheidenden Kollegin für die gute Zusammenarbeit, die manchmal herausfordernd, weil kompromisslos, aber immer erfolgreich gewesen sei. Christa Kirchhoff dankte ihrerseits für die langjährige gute Zusammenarbeit, insbesondere ihren vielen internen und externen Mitstreitern, die alle gemeinsam den Awo-Erfolg geschaffen hätten.